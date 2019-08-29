2019-08-29T13:12:03+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области перевел мошенникам 600 тыс "пошлины" за подарочный сертификат

За день аферисты обманули пятерых жителей региона на сумму около 1,2 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
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За 28 августа пятеро жителей Воронежской области попались на удочку мошенников. В совокупности их обманули на 1,2 млн рублей.

53-летний житель Новоусманского района попался на «разводку» с лекарствами. Она сейчас очень популярна. Мужчине позвонил неизвестный, сообщивший, что за ранее приобретенные медпрепараты ему полагается подарочный сертификат на 600 тысяч рублей. Но сначала нужно оплатить ряд пошлин, а также услуги адвоката за оформление необходимых документов. Введенный в заблуждение мужчина, в течение двух недель перевел мошенникам 601 тысячу рублей, однако обещанный сертификат так и не получил.

Полицейские напоминают воронежцам о бдительности! Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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