2019-08-29T13:04:20+03:00
Общество

Первый звонок прозвенит в Воронежской области более чем для 25 тысяч первоклашек

Более тысяч из них получили полезные наборы к Дню знаний в рамках проекта «Собери ребенка в школу», который проходит при активной поддержке Воронежской областной Думы и регионального отделения партии «Единая Россия»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии Владимир Нетёсов, депутаты областного парламента уже на протяжении нескольких лет принимают деятельное участие в этой акции. Ее цель – не только помочь многодетным семьям и семьям с невысоким доходом обеспечить детей необходимыми учебниками, канцтоварами и вещами, которые могут пригодиться в школе, но и предупредить проблемы, возникающие при подготовке к новому учебному году. Так, например, в летний период были выделены денежные средства из депутатских фондов на ремонт школ и приобретение необходимого оборудования.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы не верят в возрождение Северного леса руками собственников земель
Очевидцы: «В Воронеже мужчина умер от укуса осы»
Собутыльники отобрали у воронежца телефон
В Воронеже пройдет "папский" день
Жительница Воронежской области подожгла соседке сарай из ревности
В Воронеже хулиганы обстреляли две машины
В Воронеже подсветят телебашню в честь Дня знаний
Воронежская область в этом году сохранит третье место в ЦФО по объемам ввода жилья
В Воронеже заметили гоночный грузовик известной команды «КАМАЗ-Мастер»
В воронежской мэрии пообещали сохранить стадион в Никольском
В Воронеже перенесли кассу театра оперы и балета
Воронежцам в музее покажут надписи на стенах
Расчистку реки Воронеж должны начать в 2021 году
В Воронеже появилась новая маршрутка
Житель Воронежской области перевел мошенникам 600 тыс "пошлины" за подарочный сертификат