Первый звонок прозвенит в Воронежской области более чем для 25 тысяч первоклашек

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-29T13:04:20+03:00

Более тысяч из них получили полезные наборы к Дню знаний в рамках проекта «Собери ребенка в школу», который проходит при активной поддержке Воронежской областной Думы и регионального отделения партии «Единая Россия»

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Как рассказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии Владимир Нетёсов, депутаты областного парламента уже на протяжении нескольких лет принимают деятельное участие в этой акции. Ее цель – не только помочь многодетным семьям и семьям с невысоким доходом обеспечить детей необходимыми учебниками, канцтоварами и вещами, которые могут пригодиться в школе, но и предупредить проблемы, возникающие при подготовке к новому учебному году. Так, например, в летний период были выделены денежные средства из депутатских фондов на ремонт школ и приобретение необходимого оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU