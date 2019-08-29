2019-08-29T12:55:18+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали вора, обчистившего квартиру

35-летнему рецидивисту грозит до шести лет тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Рецидивиста отправили в следственный изолятор.Рецидивиста отправили в следственный изолятор.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в воронежский отдел полиции № 3 обратилась 52-летняя жительница Левобережного района. Женщина рассказала, что, вернувшись домой, увидела, что у нее выставлена оконная рама и исчез ноутбук.

Оперативники быстро проверили, где в это время находились бывшие заключенные, отсидевшие за кражи. Один из них попал под подозрение, мужчину задержали на его квартире. 35-летний воронежец признал свою вину. Отпираться не было смысла, так как при обыске у него нашли похищенный ноутбук.

- Мужчину отправили в следственный изолятор. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы), - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы не верят в возрождение Северного леса руками собственников земель
Очевидцы: «В Воронеже мужчина умер от укуса осы»
Собутыльники отобрали у воронежца телефон
В Воронеже пройдет "папский" день
Жительница Воронежской области подожгла соседке сарай из ревности
В Воронеже хулиганы обстреляли две машины
В Воронеже подсветят телебашню в честь Дня знаний
Воронежская область в этом году сохранит третье место в ЦФО по объемам ввода жилья
В Воронеже заметили гоночный грузовик известной команды «КАМАЗ-Мастер»
В воронежской мэрии пообещали сохранить стадион в Никольском
В Воронеже перенесли кассу театра оперы и балета
Воронежцам в музее покажут надписи на стенах
Расчистку реки Воронеж должны начать в 2021 году
В Воронеже появилась новая маршрутка
Житель Воронежской области перевел мошенникам 600 тыс "пошлины" за подарочный сертификат
Первый звонок прозвенит в Воронежской области более чем для 25 тысяч первоклашек