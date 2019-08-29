В Воронеже поймали вора, обчистившего квартиру

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-29T12:55:18+03:00

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С заявлением о краже в воронежский отдел полиции № 3 обратилась 52-летняя жительница Левобережного района. Женщина рассказала, что, вернувшись домой, увидела, что у нее выставлена оконная рама и исчез ноутбук.

Оперативники быстро проверили, где в это время находились бывшие заключенные, отсидевшие за кражи. Один из них попал под подозрение, мужчину задержали на его квартире. 35-летний воронежец признал свою вину. Отпираться не было смысла, так как при обыске у него нашли похищенный ноутбук.

- Мужчину отправили в следственный изолятор. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы), - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU