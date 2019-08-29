2019-08-29T12:30:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области молодой парень избил собутыльника до смерти

Ссора произошла во время выпивки
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 24-летнего жителя Эртильского района, обвиняемого в убийстве по неосторожности.

В июне 2019 года в частном доме поселка Введенка Эртильского района Воронежской области парень выпивал вместе с 52-летним приятелем. Потом они поругались,как водится. И молодчик избил собутыльника, который скончался. Теперь ему грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две воронежские библиотеки получат по 5 млн рублей
В Воронеже остановили работу опасного башенного крана
Воронежский общественник прокомментировал слив "Макина" о страховых мошенничествах
Жительницу Воронежской области будут судить в военном суде за финансирование террористов
Жительницу Воронежа ограбили две «нищенки»
В Воронежской области в аварии иномарки с грузовиком пострадал шестимесячный малыш
Воронежцам показывают фотографии природы
Воронежцы почтят память детей, погибших в терактах
Воронежцам покажут «Атаку мертвецов»
Переходы у воронежских школ оснастят искусственными неровностями и знаками с подсветкой
Волонтеры Greenpeace зовут воронежцев расчистить побережье водохранилища в парке «Дельфин»
В Воронеже изменился номер «горячей линии» центра контроля качества лекарств
Воронежца пытались заставить платить за воду лишние 19 тысяч рублей
В 2019 году более 100 воронежцев потеряли деньги в кредитно-потребительских кооперативах
В Воронеже открыли организацию общепита, в которой были проблемы с вентиляцией
Воронежские гимнастки завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже женщина пришла в гости к приятелю и осталась без денег