В Воронежской области молодой парень избил собутыльника до смерти
Ссора произошла во время выпивки
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Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 24-летнего жителя Эртильского района, обвиняемого в убийстве по неосторожности.
В июне 2019 года в частном доме поселка Введенка Эртильского района Воронежской области парень выпивал вместе с 52-летним приятелем. Потом они поругались,как водится. И молодчик избил собутыльника, который скончался. Теперь ему грозит реальный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU