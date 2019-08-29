В Воронежской области молодой парень избил собутыльника до смерти

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-29T12:30:52+03:00

Ссора произошла во время выпивки

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Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 24-летнего жителя Эртильского района, обвиняемого в убийстве по неосторожности.

В июне 2019 года в частном доме поселка Введенка Эртильского района Воронежской области парень выпивал вместе с 52-летним приятелем. Потом они поругались,как водится. И молодчик избил собутыльника, который скончался. Теперь ему грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU