Две воронежские библиотеки получат по 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-29T12:09:16+03:00

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Две воронежские библиотеки стали лауреатами конкурса в рамках нацпроекта «Культура». Из 500 заявок со всей страны Минкульт выделил 110 библиотек из 52 регионов, в это число попали и воронежская библиотека №25 имени Пескова, а также районная детская библиотека в Эртильском районе. Обе они получат по 5 млн рублей на обеспечение новых современных условий для читателей – скоростного интернета, доступа к современным отечественным инфоресурсам научного и художественного содержания, периодической печати, создания точек доступа к национальной электронной библиотеке, а также организации современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни, улучшит качество библиотечного обслуживания населения.

Средства на модельный стандарт библиотек перечислят из федерального бюджета в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU