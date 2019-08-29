2019-08-29T12:02:21+03:00
Происшествия

В Воронеже остановили работу опасного башенного крана

Устройство не соответствовало требованиям безопасности
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже на 30 суток приостановили эксплуатацию башенного крана на улице Ростовской, 45п. Устройство не соответствовало требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Как рассказали в ведомстве, башенный грузоподъемный кран использовался без руководства по эксплуатации. У него неисправно заземление, тормоза механизма передвижения, тормоз механизма подъема груза и концевые выключатели механизма передвижения крана. Также устройство эксплуатировалось без проведения периодического технического освидетельствования (последняя запись в паспорте крана сделана в 2009 году). Указанные грубые нарушения требований промышленной безопасности представляют угрозу жизни и здоровью людей.

Суд признал фирму виновной в совершении административного правонарушения в соответствии с ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Работу крана приостановили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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