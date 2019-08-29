2019-08-29T10:14:42+03:00
Происшествия

В Воронежской области в аварии иномарки с грузовиком пострадал шестимесячный малыш

Травмы также получили двое взрослых в легковушке
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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28 августа в Верхнемамонском районе Воронежской области произошла авария, в которой пострадал грудной ребенок. Около полудня на 700-м километре трассы М-4 «Дон» «Рено Логан», следовавший в направлении Ростова-на-Дону, выехал на встречку и врезался в МАЗ, который двигался в противоположную сторону. Легковушка получила значительные повреждения, грузовик съехал в кювет.

В аварии пострадали трое в «Рено»: 35-летний водитель и его двое пассажиров - 41-летняя женщина и 6-месячный ребенок. Травмированных госпитализировали в больницу Павловска.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Всего за 28 августа в Воронежской области произошло 138 ДТП, в 14 авариях пострадали 22 человека и 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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