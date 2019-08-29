Воронежцам показывают фотографии природы
Свои снимки представили юные фотографы
Изменить размер текста:
В выставочном зале на Кирова, 8 открылась экспозтция лучших снимков III Международного конкурса фотографий «В объятиях природы».
Их сделали 53 юных фотографа из России, Белоруссии и Венгрии. Их фотоработы заняли первые и вторые места.
Работа экологического форума завершилась 28 августа. До конца 2019 года выставка будет путешествовать по городам, где есть АЭС
Вход на выставку свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU