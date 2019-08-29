Воронежцам показывают фотографии природы

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-29T09:41:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В выставочном зале на Кирова, 8 открылась экспозтция лучших снимков III Международного конкурса фотографий «В объятиях природы».

Их сделали 53 юных фотографа из России, Белоруссии и Венгрии. Их фотоработы заняли первые и вторые места.

Работа экологического форума завершилась 28 августа. До конца 2019 года выставка будет путешествовать по городам, где есть АЭС

Вход на выставку свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU