Воронежцы почтят память детей, погибших в терактах
3 сентября в Воронеже пройдет арт-акция «Пусть будет мир на всей планете». Она приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который появился в календаре
после трагических событий 2004 года в Беслане, когда в результате захвата террористами в заложники детей, их родителей и учителей, в школе погибло 334 человека.
У мемориального камня на Театральной, 34, установленного в память о воронежских детях, погибших на этом месте 13 июня 1942 года во время фашистского налета, выступят
молодые артисты музыкально-литературного лектория филармонии Артур Гурьев, Елена Бородина, Софья Ермолова. Участниками акции станут третьеклассники школы № 1 имени Пушкина. Ребята услышат произведения отечественных авторов на тему гуманизма, воспоминания очевидцев терактов, стихи своих сверстников, написанные по следам событий в Беслане.
Начало в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU