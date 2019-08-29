Воронежцы почтят память детей, погибших в терактах

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-29T09:05:33+03:00

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3 сентября в Воронеже пройдет арт-акция «Пусть будет мир на всей планете». Она приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который появился в календаре

после трагических событий 2004 года в Беслане, когда в результате захвата террористами в заложники детей, их родителей и учителей, в школе погибло 334 человека.

У мемориального камня на Театральной, 34, установленного в память о воронежских детях, погибших на этом месте 13 июня 1942 года во время фашистского налета, выступят

молодые артисты музыкально-литературного лектория филармонии Артур Гурьев, Елена Бородина, Софья Ермолова. Участниками акции станут третьеклассники школы № 1 имени Пушкина. Ребята услышат произведения отечественных авторов на тему гуманизма, воспоминания очевидцев терактов, стихи своих сверстников, написанные по следам событий в Беслане.

Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU