Переходы у воронежских школ оснастят искусственными неровностями и знаками с подсветкой

СЕГОДНЯ 20:10 2019-08-28T20:10:45+03:00

Изменить размер текста: A A

2 сентября, по информации управления образования и молодежной политики в этом году, в торжественных мероприятиях «Дня знаний» примут участие 135 тыс. человек. Из них без малого 98 тысяч – это школьники, в том числе 12 735 первоклашек. При этом для обеспечения порядка планируется задействовать 342 сотрудника полиции.

- 2 сентября будет организован особый пропускной режим к местам проведения мероприятий, который будет обеспечиваться сотрудниками ЧОПов и персоналом учебных заведений. Это касается не только допуска в здания школ, но и на прилегающие к ним территории, а также введения ограничения парковки личного автотранспорта. Особое внимание будет уделено исполнению требований противопожарной и антитеррористической защищенности людей и школьных объектов, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Все здания накануне будут проверены с участием специалистов-кинологов. Будет организовано дежурство дополнительных санитарных автомобилей.

- Мы в этом году полностью решим проблему с оборудованием пешеходных переходов к учреждениям образования. Это не только нанесение соответствующей разметки, но и обустройство искусственных неровностей, пандусов, размещение дорожных знаков с подсветкой, - также отметил мэр Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU