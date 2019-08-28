2019-08-28T20:10:45+03:00
Общество

Переходы у воронежских школ оснастят искусственными неровностями и знаками с подсветкой

Ко Дню знаний в городе проверят безопасность во всех школах
Олег ИВАНОВ
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2 сентября, по информации управления образования и молодежной политики в этом году, в торжественных мероприятиях «Дня знаний» примут участие 135 тыс. человек. Из них без малого 98 тысяч – это школьники, в том числе 12 735 первоклашек. При этом для обеспечения порядка планируется задействовать 342 сотрудника полиции.

- 2 сентября будет организован особый пропускной режим к местам проведения мероприятий, который будет обеспечиваться сотрудниками ЧОПов и персоналом учебных заведений. Это касается не только допуска в здания школ, но и на прилегающие к ним территории, а также введения ограничения парковки личного автотранспорта. Особое внимание будет уделено исполнению требований противопожарной и антитеррористической защищенности людей и школьных объектов, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Все здания накануне будут проверены с участием специалистов-кинологов. Будет организовано дежурство дополнительных санитарных автомобилей.

- Мы в этом году полностью решим проблему с оборудованием пешеходных переходов к учреждениям образования. Это не только нанесение соответствующей разметки, но и обустройство искусственных неровностей, пандусов, размещение дорожных знаков с подсветкой, - также отметил мэр Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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