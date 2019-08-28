Волонтеры Greenpeace зовут воронежцев расчистить побережье водохранилища в парке «Дельфин»

СЕГОДНЯ 20:03 2019-08-28T20:03:52+03:00

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Местные волонтеры Greenpeace зовут воронежцев принять участие в третьем так называемом исследовании побережья Воронежского водохранилища. На этот раз 31 августа в 10:00 активисты будут исследовать побережье водохранилища в парке «Дельфин». Понятно дело, что главная задача этого дела сбор различного мусора: пластиковых и стеклянных бутылок, осколков, салфеток, пакетов и много другого.

- Что нужно взять с собой? Хорошее настроение и перчатки! Одевайтесь по погоде. Приносите с собой головные уборы и воду. Соберем весь мусор на 100-метровой береговой линии и проанализируем найденные отходы для общероссийского исследования Greenpeace, - пишут волонтеры.

Место сбора: главный вход в магазин «Линия» (ул. Переверткина, 7). Предварительная регистрация: https://volontery-greenpeace-voro.timepad.ru/events/

ИСТОЧНИК KP.RU