2019-08-28T19:47:43+03:00
Общество

В Воронеже изменился номер «горячей линии» центра контроля качества лекарств

Обратиться с вопросом можно в любой будний день
Олег ИВАНОВ
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С 1 сентября изменится номер телефона «горячей линии» Воронежского центра контроля качества и сертификации лекарственных средств. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Теперь обращения будут принимать по телефону 8-800-550-46-82. Напомним, что «горячая линия» работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45. В пятницу вам помогут по тому же телефону с 8:00 до 15:45, перерыв также с 12:00 до 12:45. Суббота и воскресенье - выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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