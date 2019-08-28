Воронежца пытались заставить платить за воду лишние 19 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:32 2019-08-28T19:32:50+03:00

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Житель многоквартирного дома № 114/15 по улице Ломоносова сумел вернуть более 19 тысяч рублей, которые ему начислили за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению.

Дело в том, что ТСЖ ЖК «Ломоносовский» в платежке за февраль 2019 года начислило плату за коммунальные услуги по горячему и холодному водоснабжению не по среднемесячному объему потребления коммунальных услуг, а исходя из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента. Хозяин обратился в государственную жилищную инспекцию Воронежской области.

- По результатам проверки ТСЖ выдано предписание об устранении выявленного нарушения. ТСЖ пересчитало собственнику начисленную плату за коммунальные услуги. Сумма перерасчета составила более 19 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU