В 2019 году более 100 воронежцев потеряли деньги в кредитно-потребительских кооперативах

СЕГОДНЯ 18:57 2019-08-28T18:58:45+03:00

Подробнее о том, как КПК «маскируются» и чем опасны такие финансовые пирамиды читайте в ближайшее время на нашем сайте Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В 2018 году 60 жителей Воронежской области признали потерпевшими по уголовным делам о мошенничестве кредитно-потребительских кооперативов (КПК). В текущем же году их уже более 100. Об это на пресс-конференции 28 августа рассказал заместитель начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, подполковник полиции Николай Петров.

На данный момент в Воронежской области зарегистрировано 14 кредитно-потребительских кооперативов. Правда, шесть из них - в стадии ликвидации. В первом квартале этого года кредитно-потребительские кооперативы выдали пайщикам займов на 27 миллионов рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил подполковник полиции, в отношении одного из кредитно-потребительских кооперативов, который с прошлого года перестал выплачивать взносы пайщикам, проводится проверка.

Подробнее о том, как КПК «маскируются» и чем опасны такие финансовые пирамиды читайте в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU