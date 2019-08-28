В 2019 году более 100 воронежцев потеряли деньги в кредитно-потребительских кооперативах
В 2018 году 60 жителей Воронежской области признали потерпевшими по уголовным делам о мошенничестве кредитно-потребительских кооперативов (КПК). В текущем же году их уже более 100. Об это на пресс-конференции 28 августа рассказал заместитель начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, подполковник полиции Николай Петров.
На данный момент в Воронежской области зарегистрировано 14 кредитно-потребительских кооперативов. Правда, шесть из них - в стадии ликвидации. В первом квартале этого года кредитно-потребительские кооперативы выдали пайщикам займов на 27 миллионов рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщил подполковник полиции, в отношении одного из кредитно-потребительских кооперативов, который с прошлого года перестал выплачивать взносы пайщикам, проводится проверка.
Подробнее о том, как КПК «маскируются» и чем опасны такие финансовые пирамиды читайте в ближайшее время на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU