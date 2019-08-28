В Воронеже открыли организацию общепита, в которой были проблемы с вентиляцией

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-28T18:20:41+03:00

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Организация общественного питания в доме № 96А на Московском проспекте снова работает. В заведении сообщили, что овощной, мясной и горячий цеха организации, а также склад оперативно оборудовали вентиляцией и вытяжкой. И специалисты Роспотребнадзора дали «добро» на открытие.

Напомним, ранее суд принял решение о закрытии заведения на 30 суток. Или до момента, пока обнаруженные нарушения не будут устранены. Что в итоге и произошло. Примерно в те же сроки объявили о закрытии на 90 суток (или до устранения нарушений) кальян-бара «OZERO» на улице Кирова из-за сильного шума вентиляции и кондиционеров.

ИСТОЧНИК KP.RU