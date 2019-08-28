Воронежские гимнастки завоевали четыре медали на Кубке России

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-28T17:45:36+03:00

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Завершился Кубок России по спортивной гимнастике. Традиционно надежду на медали в этом турнире (как и в международных) мы прежде всего связываем с 19-летней Ангелиной Мельниковой. И, действительно, Геля выступила в целом на своем уровне. На ее счету два серебра (в опорном прыжке и личном многоборье) и бронза в упражнении на разновеликих брусьях. Однако турнир Мельникова не закончила. Она снялась с вольных упражнений, сказав в своем Инстаграме, что испытывает проблемы со здоровьем. Тем не менее Ангелину включили в состав сборной России на чемпионат мира в Штутгарте. Мельникова надеется, что к этим соревнованиям подготовитсья успеет.

Ангелина Мельникова надеется полечиться и вновь набрать форму к чемпионату мира.Фото: sportgymrus.ru

На Кубке также отличилась совсем юная воспитанница воронежской школы олимпийского резерва имени Штукмана – 14-летняя Яна Ворона. Она победила в соревнованиях на бревне. Получив оценку 14,300, Яна по дополнительным показателям опередила Елену Герасимову из Чебоксар. Третьей стала Владислава Уразова из Ростова-на-Дону с результатом 14,233.

ИСТОЧНИК KP.RU