В воронежском аэропорту в техническом помещении нашли мертвого мужчину

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-28T17:26:09+03:00

Уже бездыханного мужчину в одном из технических помещений нашли его коллеги Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

28 августа около 10.00 в воронежском аэропорту обнаружили тело 53-летнего мужчины – он работал водителем трапа. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте.

Уже бездыханного мужчину в одном из технических помещений нашли его коллеги. По предварительным данным смерть мужчины не носит криминальный характер. Однако тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая и покажет, какова была причина смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU