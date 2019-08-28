2019-08-28T17:26:09+03:00
Происшествия

В воронежском аэропорту в техническом помещении нашли мертвого мужчину

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу
Олег ИВАНОВ
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Уже бездыханного мужчину в одном из технических помещений нашли его коллегиУже бездыханного мужчину в одном из технических помещений нашли его коллегиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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28 августа около 10.00 в воронежском аэропорту обнаружили тело 53-летнего мужчины – он работал водителем трапа. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте.

Уже бездыханного мужчину в одном из технических помещений нашли его коллеги. По предварительным данным смерть мужчины не носит криминальный характер. Однако тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая и покажет, какова была причина смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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