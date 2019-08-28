2019-08-28T17:31:34+03:00
Общество

Компания «Газпром межрегионгаз Воронеж» подвела итоги конкурса «Надежный партнер»

Сегодня в компании «Газпром межрегионгаз Воронеж» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Надёжный партнёр»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Целью конкурса является развитие партнерских отношений с клиентами газовой компании, а также повышения интереса потребителей к выполнению условий договоров поставки газа.

Мероприятие проводится в пятый раз и традиционно приурочено к профессиональному празднику - Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Победителем в номинации теплоснабжающие организации стало ООО «УРЭП» Хохольского района. Первую строку в списке добросовестных муниципальных образований Воронежской области занялХохольский район.

В группе население, победителями (методом случайного отбора) стали 19 человек, из более 370 тысяч добросовестных абонентов, которые автоматически попали в списки возможных победителей.

«Платежная дисциплина – важный показатель уровня эффективности взаимодействия с потребителями. Зачастую поставщик газа вынужден прилагать массу усилий, отстаивая свои интересы во взаимоотношениях с неплательщиками. Именно поэтому, особенно приятно чествовать тех, кто своевременно выполняет свои обязательства перед газовой компанией. Такое взаимовыгодное сотрудничество укрепляет деловое доверие и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Константин Зубарев.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» - компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ОАО «Газпром») и осуществляющая поставку природного газа всем категориям потребителей Воронежской области.

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» проводит Конкурс «Надежный партнер» с 2015 года.

Основными критериями оценки являются выполнение условий договоров поставки, отсутствие нарушений правил учета газа, режима газопотребления, активное внедрение автоматизированных систем учета расхода газа, своевременное оформление первичных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже открыли организацию общепита, в которой были проблемы с вентиляцией
Воронежские гимнастки завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже женщина пришла в гости к приятелю и осталась без денег
В воронежском аэропорту в техническом помещении нашли мертвого мужчину
В Воронеже директору, продававшему охранникам свидетельства, поменяли условное наказание на реальное
Глава авиаремонтного завода под Воронежем признался в подкупе капитана ФСБ
В Воронеже результаты анализов будут автоматически загружаться в электронные медицинские карты пациентов
В Воронеж может зайти немецкая сеть гипермаркетов «Глобус» с инвестициями в 5 млрд рублей
В Воронеже закрыли очередное нелегальное игорное заведение
Центром мемориала «Осетровский плацдарм» станет 36-метровая стела
Виталий Шабалатов:«Мы должны улучшить качество жизни в селах»
На воронежском фестивале «Город-Сад» пройдет цветочная битва по мотивам Игры Престолов
В Воронеже на недавно демонтированном переходе сбили женщину
Предприятие в Воронежской области задолжало сотрудникам 300 тысяч рублей
Под Воронежем 17-летний парень хотел угнать «шестерку», но она заглохла прямо на дороге
В Воронежской области открыли детсад с программами индивидуального развития малышей
В Воронеже открылась памятная доска альпинисту Эдуарду Заеву
В Воронежской области автомобилист съехал в пруд и утонул
Глава департамента экологии рассказал о состоянии просверленных сосен в Северном лесу Воронежа
В Воронежской области мужчина топором убил мужа сестры из-за поджога дома
Жительница Воронежской области не смогла объехать лужу и попала под суд
В Воронеже ночью сгорела «Газель»