Компания «Газпром межрегионгаз Воронеж» подвела итоги конкурса «Надежный партнер»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-28T17:31:34+03:00

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Целью конкурса является развитие партнерских отношений с клиентами газовой компании, а также повышения интереса потребителей к выполнению условий договоров поставки газа.

Мероприятие проводится в пятый раз и традиционно приурочено к профессиональному празднику - Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Победителем в номинации теплоснабжающие организации стало ООО «УРЭП» Хохольского района. Первую строку в списке добросовестных муниципальных образований Воронежской области занялХохольский район.

В группе население, победителями (методом случайного отбора) стали 19 человек, из более 370 тысяч добросовестных абонентов, которые автоматически попали в списки возможных победителей.

«Платежная дисциплина – важный показатель уровня эффективности взаимодействия с потребителями. Зачастую поставщик газа вынужден прилагать массу усилий, отстаивая свои интересы во взаимоотношениях с неплательщиками. Именно поэтому, особенно приятно чествовать тех, кто своевременно выполняет свои обязательства перед газовой компанией. Такое взаимовыгодное сотрудничество укрепляет деловое доверие и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Константин Зубарев.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» - компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ОАО «Газпром») и осуществляющая поставку природного газа всем категориям потребителей Воронежской области.

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» проводит Конкурс «Надежный партнер» с 2015 года.

Основными критериями оценки являются выполнение условий договоров поставки, отсутствие нарушений правил учета газа, режима газопотребления, активное внедрение автоматизированных систем учета расхода газа, своевременное оформление первичных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU