В Воронеже директору, продававшему охранникам свидетельства, поменяли условное наказание на реальное

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-28T16:58:37+03:00

Как установлено судом, в 2016 году мужчина выдал девяти гражданам свидетельства о прохождении ими теоретической и практической подготовки на право занятия частной охранной деятельностью Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ему предстоит провести два года в колонии общего режима

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Воронежский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего директора ООО «Учебный центр Россошь» Сергея Красноруцкого. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Россошанский районный суд признал мужчину виновным в совершении девяти преступлений! Его обвиняли в «незаконном получении денег», «мошенничестве» и «подделке официального документа».

Как установлено судом, в 2016 году мужчина выдал девяти гражданам свидетельства о прохождении ими теоретической и практической подготовки на право занятия частной охранной деятельностью. Фактически же они никакого обучения не проходили. Нужно было лишь заплатить от 11 до 12 тысяч рублей.

У Сергея Красноруцкого, по сообщению прокуратуры, не было лицензии на обучение по программе профессиональной подготовки охранников 6 разряда. Однако в сентябре 2018 года он передал мужчине за 12 тысяч рублей поддельные свидетельства о прохождении обучения и о присвоении квалификации частного охранника 6 разряда, якобы выданные ЧУ ДПО «Учебный центр «Ветеран Динамо».

Россошанский суд Сергей Красноруцкий был приговорен к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года 6 месяцев.

Однако Россошанский межрайонный прокурор внес апелляционное представление, которое и было удовлетворено областным судом, ужесточившим наказание мужчине до 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU