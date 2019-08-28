2019-08-28T16:58:37+03:00
Происшествия

В Воронеже директору, продававшему охранникам свидетельства, поменяли условное наказание на реальное

Ему предстоит провести два года в колонии общего режима
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Как установлено судом, в 2016 году мужчина выдал девяти гражданам свидетельства о прохождении ими теоретической и практической подготовки на право занятия частной охранной деятельностьюКак установлено судом, в 2016 году мужчина выдал девяти гражданам свидетельства о прохождении ими теоретической и практической подготовки на право занятия частной охранной деятельностьюФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Воронежский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего директора ООО «Учебный центр Россошь» Сергея Красноруцкого. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Россошанский районный суд признал мужчину виновным в совершении девяти преступлений! Его обвиняли в «незаконном получении денег», «мошенничестве» и «подделке официального документа».

Как установлено судом, в 2016 году мужчина выдал девяти гражданам свидетельства о прохождении ими теоретической и практической подготовки на право занятия частной охранной деятельностью. Фактически же они никакого обучения не проходили. Нужно было лишь заплатить от 11 до 12 тысяч рублей.

У Сергея Красноруцкого, по сообщению прокуратуры, не было лицензии на обучение по программе профессиональной подготовки охранников 6 разряда. Однако в сентябре 2018 года он передал мужчине за 12 тысяч рублей поддельные свидетельства о прохождении обучения и о присвоении квалификации частного охранника 6 разряда, якобы выданные ЧУ ДПО «Учебный центр «Ветеран Динамо».

Россошанский суд Сергей Красноруцкий был приговорен к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года 6 месяцев.

Однако Россошанский межрайонный прокурор внес апелляционное представление, которое и было удовлетворено областным судом, ужесточившим наказание мужчине до 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже открыли организацию общепита, в которой были проблемы с вентиляцией
Воронежские гимнастки завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже женщина пришла в гости к приятелю и осталась без денег
В воронежском аэропорту в техническом помещении нашли мертвого мужчину
Компания «Газпром межрегионгаз Воронеж» подвела итоги конкурса «Надежный партнер»
Глава авиаремонтного завода под Воронежем признался в подкупе капитана ФСБ
В Воронеже результаты анализов будут автоматически загружаться в электронные медицинские карты пациентов
В Воронеж может зайти немецкая сеть гипермаркетов «Глобус» с инвестициями в 5 млрд рублей
В Воронеже закрыли очередное нелегальное игорное заведение
Центром мемориала «Осетровский плацдарм» станет 36-метровая стела
Виталий Шабалатов:«Мы должны улучшить качество жизни в селах»
На воронежском фестивале «Город-Сад» пройдет цветочная битва по мотивам Игры Престолов
В Воронеже на недавно демонтированном переходе сбили женщину
Предприятие в Воронежской области задолжало сотрудникам 300 тысяч рублей
Под Воронежем 17-летний парень хотел угнать «шестерку», но она заглохла прямо на дороге
В Воронежской области открыли детсад с программами индивидуального развития малышей
В Воронеже открылась памятная доска альпинисту Эдуарду Заеву
В Воронежской области автомобилист съехал в пруд и утонул
Глава департамента экологии рассказал о состоянии просверленных сосен в Северном лесу Воронежа
В Воронежской области мужчина топором убил мужа сестры из-за поджога дома
Жительница Воронежской области не смогла объехать лужу и попала под суд
В Воронеже ночью сгорела «Газель»