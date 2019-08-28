Глава авиаремонтного завода под Воронежем признался в подкупе капитана ФСБ

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-28T16:42:07+03:00

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В Борисоглебском городском суде во время прений по уголовному делу о покушении на дачу особо крупной взятки подсудимый Александр Волос полностью признал вину. Как сообщает «Коммерсантъ», прокуратура запросила для него три года колонии строгого режима, хотя изначально наказание планировали ограничить штрафом.

Исполнительный директор 711-го Авиационного ремонтного завода Александр Волос в сентябре 2018 года, по версии гособвинения, предложил капитану военной контрразведки ФСБ взятку.

Дело в том, что военная прокуратура Воронежского гарнизона во время проверки вскрыла финансовые нарушения при исполнении гособоронзаказа на ремонт и обслуживание наземной техники связи и авиационного вооружения.

Александр Волос, по предварительной версии, пытался откупиться миллионом. Но капитан ФСБ от взятки отказался - тогда директор принес в его кабинет уже 2 млн руб. Тогда-то они был задержан с поличным оперативной группой управления ФСБ России по объединениям дальней и воднотранспортной авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU