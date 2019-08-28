2019-08-28T16:42:07+03:00
Происшествия

Глава авиаремонтного завода под Воронежем признался в подкупе капитана ФСБ

Он предлагал сотруднику два миллиона рублей
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Борисоглебском городском суде во время прений по уголовному делу о покушении на дачу особо крупной взятки подсудимый Александр Волос полностью признал вину. Как сообщает «Коммерсантъ», прокуратура запросила для него три года колонии строгого режима, хотя изначально наказание планировали ограничить штрафом.

Исполнительный директор 711-го Авиационного ремонтного завода Александр Волос в сентябре 2018 года, по версии гособвинения, предложил капитану военной контрразведки ФСБ взятку.

Дело в том, что военная прокуратура Воронежского гарнизона во время проверки вскрыла финансовые нарушения при исполнении гособоронзаказа на ремонт и обслуживание наземной техники связи и авиационного вооружения.

Александр Волос, по предварительной версии, пытался откупиться миллионом. Но капитан ФСБ от взятки отказался - тогда директор принес в его кабинет уже 2 млн руб. Тогда-то они был задержан с поличным оперативной группой управления ФСБ России по объединениям дальней и воднотранспортной авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже открыли организацию общепита, в которой были проблемы с вентиляцией
Воронежские гимнастки завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже женщина пришла в гости к приятелю и осталась без денег
В воронежском аэропорту в техническом помещении нашли мертвого мужчину
Компания «Газпром межрегионгаз Воронеж» подвела итоги конкурса «Надежный партнер»
В Воронеже директору, продававшему охранникам свидетельства, поменяли условное наказание на реальное
В Воронеже результаты анализов будут автоматически загружаться в электронные медицинские карты пациентов
В Воронеж может зайти немецкая сеть гипермаркетов «Глобус» с инвестициями в 5 млрд рублей
В Воронеже закрыли очередное нелегальное игорное заведение
Центром мемориала «Осетровский плацдарм» станет 36-метровая стела
Виталий Шабалатов:«Мы должны улучшить качество жизни в селах»
На воронежском фестивале «Город-Сад» пройдет цветочная битва по мотивам Игры Престолов
В Воронеже на недавно демонтированном переходе сбили женщину
Предприятие в Воронежской области задолжало сотрудникам 300 тысяч рублей
Под Воронежем 17-летний парень хотел угнать «шестерку», но она заглохла прямо на дороге
В Воронежской области открыли детсад с программами индивидуального развития малышей
В Воронеже открылась памятная доска альпинисту Эдуарду Заеву
В Воронежской области автомобилист съехал в пруд и утонул
Глава департамента экологии рассказал о состоянии просверленных сосен в Северном лесу Воронежа
В Воронежской области мужчина топором убил мужа сестры из-за поджога дома
Жительница Воронежской области не смогла объехать лужу и попала под суд
В Воронеже ночью сгорела «Газель»