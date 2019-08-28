2019-08-28T16:08:02+03:00
Общество

В Воронеже результаты анализов будут автоматически загружаться в электронные медицинские карты пациентов

Подобная система уже работает в ряде районных больниц
Олег ИВАНОВ
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В 2019 году в клинико-диагностических лабораториях 17 медорганизаций Воронежской области внедрят ЛИС – лабораторную информационную систему. Она поможет автоматически загружать результаты в электронные медицинские карты пациентов. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Специалисты получат доступ к результатам всех лабораторных исследований пациента. Пациенты же будут получать направление на сдачу анализов с уникальным штрих-кодом.

- Постановка диагноза на 70-80% зависит от результатов лабораторных исследований, - отмечает главный внештатный специалист департамента здравоохранения по клинической лабораторной диагностике Екатерина Кирилова. - Используемые информационные технологии обеспечат своевременную актуализацию данных, что позволит медику ознакомиться с результатами исследований и принять решение по продолжению лечения или его коррекции.

В прошлом году ЛИС внедрили в шести медучреждениях области: Бобровской, Россошанской, Калачеевской, Лискинской, Павловской районных больницах, а также в Воронежской городской больнице №11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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