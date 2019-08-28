2019-08-28T15:32:25+03:00
Общество

В Воронеж может зайти немецкая сеть гипермаркетов «Глобус» с инвестициями в 5 млрд рублей

Сегодня в ЦФО работает 15 подобных магазинов
Олег ИВАНОВ
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В Воронеж может зайти немецкая сеть гипермаркетов «Глобус»: она планирует инвестировать в наш город от 4 до 5 миллиардов рублей. Глава холдинга Томас Брух рассказал, что сегодня российский сегмент торговой сети насчитывает 15 гипермаркетов, расположенных в ЦФО.

Предполагается возведение в Воронеже объекта площадью не меньше 20 тыс. кв. м., что потребует участок земли площадью от 8 гектаров.

- Мы ориентируемся, в первую очередь, на продукцию местных производителей, также достаточно большую долю продукции производим самостоятельно - в гипермаркете предусматривается открытие собственного перерабатывающего производства: мясного и рыбного цехов, пекарни и кулинарии. На таких объектах у нас работает около 800 человек, - поделился гендиректор ООО «Гиперглобус» (сети гипермаркетов в России) Фолькер Шаар.

Глава Воронежа Вадим Кстенин подчеркнул, что администрация города заинтересована в инвестициях. Руководители профильных структурных подразделений администрации окажут содействие в реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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