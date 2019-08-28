В Воронеже закрыли очередное нелегальное игорное заведение

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-28T15:28:56+03:00

В Коминтерновском районе горожанин проводил турниры по игре в покер

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В Воронеже сотрудники полиции свернули деятельность очередного незаконного игорного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 28 августа.

Выяснилось, что азартные игры проводились в нежилом помещении в Коминтерновском районе. В конце июля правоохранители задержали там 35-летнего местного жителя во время проведения им незаконного турнира по игре в покер. Во время обыска полицейские нашли игровое оборудование, фишки, колоды игральных карт, кейсы для транспортировки фишек и деньги.

В отношении подозреваемого следственными органами СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU