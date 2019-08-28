Центром мемориала «Осетровский плацдарм» станет 36-метровая стела
Виталий Шабалатов в Верхнемамонском районе проинспектировал строительство мемориального комплекса и ознакомился с работой местного лицея
И. о. губернатора возложил цветы к братской могиле воинов.
Изменить размер текста:
В декабре 2018 года на заседании областного организационного комитета «Победа» под председательством главы региона Александра Гусева была утверждена концепция поэтапного создания мемориального комплекса «Осетровский плацдарм». Во время рабочей поездки в Верхнемамонский район и. о. губернатора Виталий Шабалатов посетил данную площадку, где полным ходом идут строительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU