Центром мемориала «Осетровский плацдарм» станет 36-метровая стела

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-28T15:27:53+03:00

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В декабре 2018 года на заседании областного организационного комитета «Победа» под председательством главы региона Александра Гусева была утверждена концепция поэтапного создания мемориального комплекса «Осетровский плацдарм». Во время рабочей поездки в Верхнемамонский район и. о. губернатора Виталий Шабалатов посетил данную площадку, где полным ходом идут строительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU