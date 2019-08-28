На воронежском фестивале «Город-Сад» пройдет цветочная битва по мотивам Игры Престолов
Гости смогут принять участие в спектакле, посетить мастер-классы художников и принять участие в создании огромной карты региона
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Профессионалы ландшафтной индустрии из Англии, Италии, Новой Зеландии, Швеции, США, Турции и Китая посетят воронежский международный фестиваль «Город-Сад», который пройдет уже в девятый раз. В этом году в конкурсной программе будет 180 участников.
Об этом и других подробностях предстоящего мероприятия на пресс-конференции 27 августа рассказал Алексей Карякин, руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU