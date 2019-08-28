В Воронежской области открыли детсад с программами индивидуального развития малышей

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-28T14:30:12+03:00

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Детский сад «Лесная сказка» площадью 4 380 кв. м. открылся на улице Новаторов в Бутурлиновке. Учреждение построили в рамках нацпроекта «Демография». Средства поступили из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Строительство обошлось региону в 148 млн рублей.

Детский сад уже принял на воспитание 220 малышей в 9 групп. Во дворе есть игровые площадки для каждой из групп воспитанников. Все площадки имеют противоударное резиновое покрытие для безопасных прогулок, а также горки, домики, качели, лесенки.

- Образовательная программа здесь создана на основе программы индивидуального развития ребенка «Вдохновение». Ее идея – предоставление выбора для творческого развития самому ребенку. Маленький воспитанник детского сада сам определяет творческие зоны, которые хочет посетить именно сегодня, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Здание планировали с учетом творческого зонирования. В детском саду предусмотрены групповые ячейки (в состав ячейки входят раздевальная, групповая (игровая), спальная, буфетная, санузлы), пищеблок, медицинский блок, постирочная, служебно-бытовые помещения, пост охраны, зал для физкультурных занятий, зал для музыкальных занятий, административные помещения, вспомогательные помещения и помещения для занятий детей.

Робототехника, мультимедиа, творческая мастерская, гончарный цех, художественная мастерская, комната изучения английского языка, театральная зона, хореографическая, зона крупногабаритного конструирования, комната для логопедических занятий и комната для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья - все это ожидает воспитанников в детсаду.

ИСТОЧНИК KP.RU