В Воронеже открылась памятная доска альпинисту Эдуарду Заеву

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-28T14:25:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже торжественно открылась памятная доска альпинисту Эдуарду Заеву. Мемориальная плита появился на здании спорткомплекса «Факел» на улице Маршала, 1 «а». Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

Автором памятной доски стал художник, скульптор, заслуженный работник культуры РСФСР, житель города Калач Александр Козинин. Он изобразил альпиниста на фоне гор.

Эдуард Заев родился в городе Канске Красноярской области. Приехав в Воронеж после окончания Киевского политехнического института, он создал секцию альпинизма в КБ химавтоматики, объединил спортсменов-единомышленников в областную Федерацию альпинизма и был президентом Федерации с 1962 по 2005 год. С именем Эдуарда Заева связаны успехи воронежцев при восхождениях на высочайшие вершины бывшего Советского Союза и присвоение его ученикам почетных званий «Покоритель высочайших вершин СССР» («Снежный барс»). Более 20 спортсменов под руководством Эдуарда Заева получили звания кандидатов в мастера спорта по альпинизму, обрели статус инструкторов и горных спасателей. Трое стали мастерами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU