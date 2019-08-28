2019-08-28T13:46:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина топором убил мужа сестры из-за поджога дома

Трагедия произошла в Бутурлиновском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Орудием преступления стал топор.Орудием преступления стал топор.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В селе Васильевка Бутурлиновского района разыгралась настоящая драма, которая закончилась убийством. Местный житель убил мужа сестры за то. что тот поджег стену их дома, пытаясь увидеться с супругой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 28 августа.

Все случилось 25 августа ночью. 48-летний мужчина пришел к своей супруге, которая переехала от него к матери и брату после ссоры. В дом его не пустили, поэтому он поджег стену здания. Когда жильцы дома обнаружили возгорание, они вышли во двор. Тогда мужчина ударил 48-летнего брата жены по лицу кастрюлей. Завязалась ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес супругу сестры несколько ударов обухом топора по голове. Он скончался на месте.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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