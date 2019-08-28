Жительница Воронежской области не смогла объехать лужу и попала под суд

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-28T14:12:06+03:00

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В Россошанском районе к одному году лишения свободы приговорили местную жительницу. Женщина не смогла объехать лужу и перевернула автомобиль подруги. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда в среду, 28 августа.

Инцидент произошел в марте этого года. Женщина села за руль машины своей знакомой с ее разрешения. Вместе они отправились кататься. На улице Пролетарской недалеко от моста через реку Сухая Россошь автомобиль попал в ДТП. Автоледи решила объехать лужу, но не справилась с управлением и опрокинула авто. В результате аварии серьезно пострадала хозяйка транспорта. Ее доставили в больницу.

Позже выяснилось, что автомобилистка превысила скорость, не убедилась в том, что ее пассажир пристегнут, да и страхового полиса у нее не было. Несмотря на то, что она активно сотрудничала со следствием и добровольно возместила имущественный и моральный вред потерпевшей, суд приговорил ее к лишению свободы.

Лужи в Воронежской области уже не первый раз становится виновницами штрафов и уголовных дел. Так, несколько лет назад местный житель попытался объехать лужу на Остужева и получил пятитысячный штраф. А все дело в том, что лужа не является препятствием по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU