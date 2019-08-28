2019-08-28T11:39:09+03:00
Общество

Воронежский студент вошел в десятку лучших на мировом чемпионате WorldSkills

Токарь Егор Жадан стал восьмым и получил медаль
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежский токарь Егор Жадан вошел в десятку лучших на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Студент политехнического техникума занял восьмое место среди 28 участников в номинации «Токарные работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ)». Ему вручили медаль. Об этом сообщили на сайте чемпионата накануне. Воронежец набрал 728 очков. На первом месте оказался китаец Сяочэн Хуан с 766 баллами.

Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства и впервые проводился в России. Он завершился в Казани 27 августа. В нем приняли участие 1354 конкурсантов из 63 стран мира. В течение 4 дней они соревновались по 56 компетенциям. В этом году в российскую сборную вошли 63 лучших профессионала из 25 регионов страны. Наша страна заняла второе место, уступив Китаю.

Кстати, тренировал сборную по компетенции «Токарные работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ)» - тоже выпускник Воронежского политехнического техникума Борис Сатаров, занявший пятое место на 44-м мировом чемпионате WorldSkills International в Абу–Даби в 2017 году. После тех соревнований Борис делился планами с «КП-Воронеж». Он склонялся именно к тому, чтобы стать тренером более молодых коллег. Что у него и получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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