2019-08-28T11:12:19+03:00
Спорт

Воронежец взял бронзу на командном Кубке мира по тхэквондо

Андрей Земледельцев вместе с партнерами по сборной уступил в полуфинале корейцам, зато в матче за третье место разгромил китайцев [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Андрей Земледельцев (третий слева) внес большой вклад в бронзу сборной России.Андрей Земледельцев (третий слева) внес большой вклад в бронзу сборной России.Фото: cspsk-vrn.ru
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Андрей Земледельцев стал «бронзовым» призером командного Кубка мира по тхэквондо. Соревнования приходили в китайском городе Уси, сообщают в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Воронежец выступал в составе сборной России с Сарматом Цакоевым, Владиславом Югай, Дмитрием Артюховым и Дали Ишбердиным. Наши спортсмены со счетом 67:25 выиграли первую встречу у американцев, однако уступили в полуфинале корейцам - 53:69 Зато в борьбе за третье место российские спортсмены сверхубедительно победили хозяев соревнований - 69:31.

- Крупный счет получился с американцами и китайцами, корейцев превзойти, к сожалению, не удалось. Они вначале ушли вперед, затем наши догнали, кстати, с помощью Андрея, он сравнял счёт. Но далее корейцы нас вновь опередили, и уже в конце наши спортсмены предприняли штурм, но он не удался. Можно было бы побороться за «золото», мы его и планировали, собственно, взять, так как выступали практически тем же опытным составом, что и в прошлом году, когда мы заняли второе место. Однако двумя сильнейшими командами турнира были как раз Корея и Иран, - признал старший тренер сборной Воронежской области по тхэквондо Роман Ходин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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