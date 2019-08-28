2019-08-28T10:59:37+03:00
Спорт

Воронежские каратисты завоевали золото и бронзу первенства России

Теперь Александра Лиджиева поедет на первенство мира
Юрий КОЗЛОВ
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Александра Лиджиева со своим тренером Алексеем Джияновым.Александра Лиджиева со своим тренером Алексеем Джияновым.Фото: cspsk-vrn.ru
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На первенстве России для каратистов до 21 года, которое завершилось 26 августа в Калининграде, золото в кумите в весовой категории до 50 килограммов завоевала Александра Лиджиева. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

За медали в весовой категории, в которой выступала Лиджиева, боролись восемь спортсменок. Серебро завоевала хозяйка турнира Александра Елизарова. Третье место разделили москвичка Валерия Сергеева и Екатерина Голубева из Челябинской области.

Александра Лиджиева на пьедестале (вторая слева). Фото: cspsk-vrn.ru

Александра Лиджиева на пьедестале (вторая слева).Фото: cspsk-vrn.ru

Среди юниоров до 68 килограммов в кумите Богдан Скачков занял третье место.

Богдан Скачков также занимается под руководством Алексея Джиянова. Фото: cspsk-vrn.ru

Богдан Скачков также занимается под руководством Алексея Джиянова.Фото: cspsk-vrn.ru

- Я очень доволен результатом. Задачи, которые были поставлены тренерами, выполнены. Александра очень хорошо выступила, порадовала. Если раньше она психологически была не уверена в концовке, то сейчас поставленную задачу выполнила на все 100 процентов, - подвел итоги соревнований главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по каратэ Константин Пожидаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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