2019-08-28T10:49:35+03:00
Происшествия

В Воронеже пьяную женщину лишили золотого браслета и цепочки во дворе ее дома

Инцидент произошел в Южном микрорайоне
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже у 55-летней женщины украли золотой браслет и цепочку во время пьянки во дворе ее дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 28 августа.

Инцидент произошел в Южном микрорайоне. Местная жительница распивала спиртные напитки вместе со своими знакомыми. На следующий день она обнаружила, что у нее украли золотые украшения и обратилась в полицию. Как они пропали, горожанка не помнила, так как была пьяна.

Правоохранители опросили очевидцев происшествия и выяснили. что к краже может быть причастен 29-летний местный житель. Его виновность подтвердили и камеры наружного наблюдения. В отделе полиции он признал свою вину. Горожанин рассказал, что 55-летняя знакомая попросила проводить ее до дома и помочь открыть дверной замок. Около квартиры мужчина сорвал с нее украшения и сбежал. Браслет и цепочку затем он сдал в ломбард, а вырученные деньги он потратил на алкоголь.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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