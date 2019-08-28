Воронежский «Буран» заявил 25 игроков на сезон

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-28T11:36:35+03:00

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В ВХЛ утвердили заявку «Бурана» на сезон 2019/20 годов. В офисе лиги проверили предоставленные нашим хоккейным клубом документы и признали их достаточными для 25 игроков.

В заявке 2 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих. Очевидно, что нужен, как минимум, еще один голкипер, да и линии обороны не помешали бы еще игроки. Настораживает и то, что в команде много хоккеистов из ярославского «Локомотива». Как бы их посреди сезона не стали дергать туда-сюда, как это было в случае с московским «Динамо».

На данный момент заявка выглядит так:

вратари: Андрей Макаров, Даниил Яковлев

защитники: Радик Ахметгалиев, Вадим Ефимов, Дмитрий Кузнецов, Павел Лукошин, Юрий Маслов, Максим Сергеев, Никита Цирулев, Максим Афанасьев, Александр Калинин

нападающие: Даниил Акиньшин, Егор Алешин, Савва Андреев, Павел Антипов, Илья Кляузов, Алексей Князев, Данила Цыганов, Александр Чиглинцев, Александр Шипилов, Михаил Беляев, Павел Кудрявцев, Роман Иванов, Кирилл Слепец, Владислав Червоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU