В Воронеже машину скорой помощи используют для перевоза бытовая техники

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-28T08:28:45+03:00

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В Воронеже местные жители сфотографировали, как на самом деле используют машину скорой помощи. Горожане застали момент погрузки холодильника в автомобиль неотложки. Инцидент произошел на улице Переверткина у дома №11. Свое возмущение воронежцы высказали в соцсети.

- Почему бы не перевести холодильник в машине скорой помощи... Больные подождут, - подписал снимок автор.

В комментариях горожане решили, что водитель использует транспорт в свое нерабочее время и даже попытались оправдать. А некоторые в шутку даже подумали. что заболел как раз холодильник.

Но, если приглядеться, то можно заметить на автомобиле знаки федерального медико-биологического агентства России, а значит он не принадлежит скорой. Но что там забыл холодильник, все равно остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU