Жительница Воронежа выиграла грант на 1,5 млн рублей на фестивале «Таврида-Арт»

27 Авг. 22:17 2019-08-27T22:17:44+03:00

На эти деньги Светлана Филонович предлагает проводить этнофорум

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Жительница Воронежа выиграла 1,5 млн рублей на творческом фестивале «Таврида-Арт», который завершился 26 августа в Крыму. Одним из лауреатов конкурса стала преподаватель кафедры этномузыкологии Воронежского института искусств, солистка фольклорного ансамбля «Воля» Светлана Филонович. Она получила грант на развитие регионального детско-юношеского этнофорума «Веснушка».

Проект Светланы Филонович представляет собой трехдневный этнокультурный форум, включающий в себя серию культурных программ обучающего, развивающего и развлекательного характера. В проекте могут показать свое мастерство участники фольклорных ансамблей Воронежа и области в возрасте с 7 до 17 лет.

В образовательные сессии проекта будут включены лекции, мастер-классы, практические занятия, которые проведут руководители образцовых и народных фольклорных ансамблей, преподаватели кафедры этномузыкологии ВГИИ, приглашенные эксперты и гости этнофорума.

Развивающие сессии представляют собой культурный обмен - живое общение с носителями традиционной культуры. А также обучение экспедиционной практике и приготовлению традиционных блюд Воронежской области в реальном режиме времени.

Напомним, на фестиваль «Таврида-Арт» в Крым отправились 70 молодых людей из региона.

ИСТОЧНИК KP.RU