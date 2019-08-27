Воронежцы завоевали серебро первенства России по стритболу

СЕГОДНЯ 20:16 2019-08-27T20:16:08+03:00

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Команда воронежских стритболистов «Sparta» завоевала «серебряные» медали первенства России по баскетболу 3х3 среди юношей не старше 18 лет, команд. В Нижнем Новгороде за медали боролись 21 команды, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных.

Воронежцы Артем и Вадим Ореховы, Виталий Пранаускис и Михаил Пчельников на групповом этапе победили команды «Suns» из Рязани со счетом 14:6 и «Самара» — 17:8. В четверть финале наша четверка выиграла у хозяев турнира. В полуфинале они победили команду «Орленок» из Москвы. И лишь в финале «Sparta» уступила 13:20 питерской команде «Cherry Bomb».

ИСТОЧНИК KP.RU