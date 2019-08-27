В Воронеже переименуют механический завод и КБХА

СЕГОДНЯ 20:02 2019-08-27T20:03:30+03:00

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Во вторник, 27 августа, во время церемонии подписания договора о сотрудничестве между «Роскосмосом» и правительством Воронежской области директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин и губернатор Александр Гусев обсудили процесс объединения механического завода и КБХА. Напомним, у двух предприятий – уже сейчас один начальник. Руководитель мехзавода Сергей Ковалев недавно был назначен исполнительным директором АО КБХА.

На встрече стало известно о передаче всех производственных активов ВМЗ в уставный капитал КБХА. Этот процесс сейчас завершается. В ноябре собираются закончить все кадровые изменения. Затем два предприятия станут единым АО «Воронежский центр ракетного двигателестроения».

В «Роскосмосе» полагают, что это решение позволит исключить дублирование многих функций мехазавода и КБХА. В ведомстве обещают модернизировать производственную базу и увеличить среднюю зарплату на объединенном предприятии. Там также планируют создать центр специализации по изготовлению титановых шарбаллонов.

ИСТОЧНИК KP.RU