В Воронеже рецидивиста, укравшего велосипед, выдала походка

СЕГОДНЯ 19:39 2019-08-27T19:39:42+03:00

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Сотрудники отдела полиции № 2 раскрыли кражу велосипеда «Пульс», принадлежащего 42-летнему воронежцу. Сделали они это достаточно необычным способом.

Велосипед угнали из подъезда многоэтажки на улице Красных Зорь. Момент кражи попал на видеокамеру, однако запись была нечеткая. Был виден только силуэт преступника. Однако полицейским удалось получить особую примету. Дело в том, что походка вора была ну очень необычна.

Полицейские посмотрели базу данных бывших зэков. И выяснили, что такая походка – яркая примета 28-летнего неоднократно судимого воронежца. Полицейские пришли в квартиру мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции. Там рецидивист признался, что украл велосипед и продал его, разместив объявление в Интернете. Вырученные деньги он потратил, а потом некоторое время скрывался у знакомых в Воронежской области. Полагая, что опасность попасться миновала, вернулся домой.

По части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. До суда его оставили на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU