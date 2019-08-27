В Воронеже водителя арестовали за то, что он не хотел снимать тонировку

СЕГОДНЯ 19:13 2019-08-27T19:42:07+03:00

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В понедельник, 26 августа, в 16.20 гаишники, патрулировавшие улицу Хользунова, обратили внимание на 12-ю «Ладу» с тонировкой на передних стеклах. По закону она запрещена. Полицейские потребовали от водителя предъявить документы. И выяснили, что 23-летний воронежец 5 июля уже был оштрафован на 500 рублей за то же самое нарушение. В течение десяти суток он должен был удалить тонировку, однако не сделал этого.

В результате мужчина будет обдумывать свое незаконопослушное поведение за решеткой. По части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» суд постановил: арестовать молодого человека на двое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU