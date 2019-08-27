В Воронежской области женщина погибла от удара током

СЕГОДНЯ 18:49 2019-08-27T18:50:55+03:00

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Утром в понедельник, 26 августа, жуткий несчастный случай произошел в Богучаре. На улице Луговой во дворе частного дома 31-летняя женщина получила удар током. По предварительным данным, она взялась за предмет, который в это время контактировал с оголившимся электропроводом. В результате цепочка замкнулась, и электрический разряд нанес женщине смертельную травму.

Сотрудники Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК проводят проверку обстоятельств трагедии. В частности, в ходе экспертизы определят точную причину смерти женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU