В Воронежской области женщина погибла от удара током
Возможная причина смерти – оголенный электропровод
Сотрудники Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального СК выясняют точную причину смерти женщины.Фото: из архива «КП»
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Утром в понедельник, 26 августа, жуткий несчастный случай произошел в Богучаре. На улице Луговой во дворе частного дома 31-летняя женщина получила удар током. По предварительным данным, она взялась за предмет, который в это время контактировал с оголившимся электропроводом. В результате цепочка замкнулась, и электрический разряд нанес женщине смертельную травму.
Сотрудники Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК проводят проверку обстоятельств трагедии. В частности, в ходе экспертизы определят точную причину смерти женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU