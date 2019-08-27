Владимир Путин включил главу Воронежа Вадима Кстенина в Совет по развитию местного самоуправления

СЕГОДНЯ 18:48 2019-08-27T18:48:03+03:00

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Указом президента России Владимира Путина от 19 августа 2019 года утвержден состав Совета по развитию местного самоуправления, в муниципальную часть которого включен глава Воронежа Вадим Кстенин.

Председателем Совета является сам президент. Кроме того, в состав совещательного органа наряду с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым, входят его заместители, министры, члены и председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, руководитель и представители администрации президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU