Владимир Путин включил главу Воронежа Вадима Кстенина в Совет по развитию местного самоуправления
Данный совещательный орган в частности рассматривает проекты федеральных законов
Вадим КстенинФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Указом президента России Владимира Путина от 19 августа 2019 года утвержден состав Совета по развитию местного самоуправления, в муниципальную часть которого включен глава Воронежа Вадим Кстенин.
Председателем Совета является сам президент. Кроме того, в состав совещательного органа наряду с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым, входят его заместители, министры, члены и председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, руководитель и представители администрации президента.
ИСТОЧНИК KP.RU