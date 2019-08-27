В Воронежской области пропал парень со шрамом на затылке

СЕГОДНЯ 18:28 2019-08-27T18:28:46+03:00

Эдуарда Крыгина нет дома двое суток. Учитывая его болезненное состояние, это много. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 20-летнего парня. 25 августа он ушел из дома в селе Верхний Карачан Грибановского района и не вернулся. Молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Приметы Эдуарда Крыгина: рост 175 сантиметров, худощавый, русые волосы, голубые глаза. Особая примета: шрам на затылке. На Эдуарде в день исчезновения была черная майка с белыми надписями, коричневые шорты с красными вставками и синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Эдуард, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Также нужна помощь добровольцев в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU