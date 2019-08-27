2019-08-27T17:39:01+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» отомстил московской «Звезде» за поражение

«Ураганные» выиграли 3:0
Юрий КОЗЛОВ
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"Буран" раскатал москвичей в большинстве - счет на табло!"Буран" раскатал москвичей в большинстве - счет на табло!Фото: с сайта ХК «Буран»
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Во втором матче с фарм-клубом ЦСКА московской «Звездой», также проходившем в столице, игроки «Бурана» сыграли намного лучше и собраннее, чем в первом, закончившемся поражением 1:4.

Успех «ураганных» предопределила близкая к идеальной реализацию большинства. На шестой минуте точным броском при розыгрыше лишнего, отметился Чиглинцев, а на 49-й в аналогичной ситуации отличился Шацкий. Хозяева площадки в конце матча сняли вратаря и пошли на штурм ворот «Бурана» шестью полевыми игроками. Добились они этим только того, что позволили оформить дубль Чиглинцеву, отправившему шайбу в пустующую «рамку» - 3:0.

Такой результат, конечно, больше всего радует вратаря. А если у него еще и дебют, то вдвойне. Так что новый голкипер «ураганных» Андрей Макаров должен быть очень доволен прошедшей игрой.

Впереди у «Бурана» товарищеские матчи с ХК «Ростов» 31 августа и 1 сентября уже на родном льду «Юбилейного». На игры, которые начнутся соответственно в 17.00 и 13.00, сходить можно будет бесплатно. А уже 6 сентября также в Воронеже «Буран» проведет стартовый матч нового первенства ВХЛ – нас ждет черноземное дерби с ХК «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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