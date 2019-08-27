2019-08-27T17:07:01+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео попал отчаянный обгон байкера, после которого он улетел под такси

Мотоциклист получил тяжелые травмы [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Через мгновение байкер улетит в сторону такси.Через мгновение байкер улетит в сторону такси.Фото: кадр с видео
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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» выложили видео, на котором запечатлен безрассудный обгон байкером на «Хонде» грузовой «ГАЗели». На кадрах записи можно заметить, что мужчина попытался втиснуться в очень небольшое расстояние между грузовичком и ехавшим по встречной полосе такси марки «Шкода». Законы физики никто не отменял, и дело закончилось для мотоциклиста достаточно печально. Байкер упал, и лишь чудом голова не оказалась прямо под колесами такси.

- ДТП произошло в 9.25 у дома № 226 на улице 45 Стрелковой Дивизии, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД регионального ГУ МВД. – 39-летний мотоциклист попал в больницу с сочетанными травмами (это сразу несколько достаточно тяжелых ранений – Ред.). 36-летний водитель «ГАЗели» и 50-летний таксист в ДТП не пострадали.

Напомним, около часа дня 26 августа в Новоусманском районе произошла еще одна авария, в которую попал мотоциклист. На этот раз вины его не было, однако 59-летний мужчина, тоже ехавший на «Хонде», погиб. По предварительным данным, аварию спровоцировал 35-летний водитель «Дэу-Нексия», выехавший на «встречку» и столкнувшийся с «Субару-Форестер». Японскую машину после этого и отбросило на мотоцикл.

ДТП, мотоциклист, Газель, Skoda - такси. 27.08.2019.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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