В 10 районах Воронежской области пройдут выборы

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-27T16:24:51+03:00

А депутаты региональной и Воронежской городской Дум уже задумываются о своих избирательных кампаниях в 2020 году

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На заседании в правительстве области рассказали о подготовке к выборам депутатов в десяти районах области, намеченных на 8 сентября. По их итогам обладателями мандатов станут 110 человек – некоторые продлят старые, но, понятное дело, будут и новички.

На депутатские места выдвинули свои кандидатуры 257 человек, 249 из них дали «зеленый свет» после изучения предоставленных документов. Самое мощное распределение мест слуг народа намечается в Аннинском районе. Там изберут 18 депутатов. Выборы 8 сентября будут одним из этапов подготовки к избирательным кампаниям 2020 года. Тогда будут получать мандаты, в частности, депутаты Воронежской городской и региональной Дум.

Помимо Аннинского, выборы пройдут в Таловском районе (там мандат получит всего один депутат), двух райцентрах: Ольховатке и Поворино и в 10 селах:

Караяшник и Марьевка Ольховатского района;

Твердохлебовка Богучарского района;

Великоархангельское и Гвазда Бутурлиновского района;

Талы Кантемировского района;

Петропавловка Кантемировского района;

Воронцовка Павловского района;

Тишанка Таловского района,

Кисельное Терновского района.

Теоретически могут проголосовать в общей сложности около 85 тысяч человек (5 процентов от общего числа избирателей области). Кстати, учитывая большую активность сельских жителей по сравнению с городскими в этом плане, реальная цифра может и не сильно отличаться от ожидаемой.

ИСТОЧНИК KP.RU