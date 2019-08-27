В 10 районах Воронежской области пройдут выборы
На заседании в правительстве области рассказали о подготовке к выборам депутатов в десяти районах области, намеченных на 8 сентября. По их итогам обладателями мандатов станут 110 человек – некоторые продлят старые, но, понятное дело, будут и новички.
На депутатские места выдвинули свои кандидатуры 257 человек, 249 из них дали «зеленый свет» после изучения предоставленных документов. Самое мощное распределение мест слуг народа намечается в Аннинском районе. Там изберут 18 депутатов. Выборы 8 сентября будут одним из этапов подготовки к избирательным кампаниям 2020 года. Тогда будут получать мандаты, в частности, депутаты Воронежской городской и региональной Дум.
Помимо Аннинского, выборы пройдут в Таловском районе (там мандат получит всего один депутат), двух райцентрах: Ольховатке и Поворино и в 10 селах:
Караяшник и Марьевка Ольховатского района;
Твердохлебовка Богучарского района;
Великоархангельское и Гвазда Бутурлиновского района;
Талы Кантемировского района;
Петропавловка Кантемировского района;
Воронцовка Павловского района;
Тишанка Таловского района,
Кисельное Терновского района.
Теоретически могут проголосовать в общей сложности около 85 тысяч человек (5 процентов от общего числа избирателей области). Кстати, учитывая большую активность сельских жителей по сравнению с городскими в этом плане, реальная цифра может и не сильно отличаться от ожидаемой.
ИСТОЧНИК KP.RU