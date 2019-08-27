2019-08-27T14:55:11+03:00
Общество

«Образец того, как должно развиваться современное село»

Исполняющий обязанности главы Воронежской области Виталий Шабалатов посетил строящиеся и ремонтирующиеся объекты Калачеевского района
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Дом культуры им. В. И. Чапаева капитально ремонтируется впервые за 60 лет.Дом культуры им. В. И. Чапаева капитально ремонтируется впервые за 60 лет.
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В субботу, 24 августа, исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов посетил Калачеевский район. В ходе визита он проинспектировал состояние объектов социальной сферы и автомобильную дорогу, на которые выделяются бюджетные средства в рамках региональных программ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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