На «рубку» воронежского «Факела» с красноярским «Енисеем» можно попасть бесплатно

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-27T14:24:32+03:00

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Во вторник, 27 августа, в «Факеле» открывают уже ставший традиционным прием вопросов для одного из игроков. На этот раз болельщики могут удивить чем-нибудь этаким полузащитника Павла Яковлева, немало поигравшему за различные клубы Премьер-лиги, в том числе и за московский «Спартак». Напомним, красно-белые – один из потенциальных соперников «Факела» в 1/16 Кубка России.

Авторы лучших вопросов, которые Яковлев отберет для того, чтобы ответить на канале клуба в YouTube, получат право бесплатно сходить на домашний матч «Факела» с красноярским «Енисеем», который состоится 7 сентября. На данный момент оба клуба оккупировали подвал турнирной таблицы – у каждого лишь шесть очков в активе. Тем серьезнее предстоит «рубка» за место под солнцем, то есть, в борьбе за выживание в ФНЛ.

Вопросы можно присылать в электронном виде на адрес pr@fakelfc.ru с пометкой в теме письма «Яковлеву». Их принимают до 12.00 28 августа. В письме указывайте свою фамилию, имя и контактный телефон. Если вопрос, который отберут для интервью с Яковлевым, зададут сразу несколько болельщиков, приоритет будет за тем, кто первый его прислал.

В четверг, 29 августа, ищите видео с ответами Павла Яковлева на ваши вопросы на youtube.com/c/fakeltv

ИСТОЧНИК KP.RU