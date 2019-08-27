Посадили мошенницу, обманувшую воронежских стариков на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-27T14:18:51+03:00

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Пять лет лишения свободы в колонии общего режима и один год ограничения свободы. Такой приговор вынес суд в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве и краже. От преступлений пострадали люди пожилого возраста.

Как рассказали в Банке России, женщина ездила по селам Воронежской области и стучалась в дома к одиноким старикам. Представлялась соцработником. Говорила либо о денежной реформе, либо о доплате к пенсии. Под этими предлогами она выменивала настоящие купюры стариков на сувенирные билеты "Банка приколов". Общий ущерб от ее действий составил 800 тысяч рублей.

- Мошенники активно используют методы социальной инженерии, основанные на знании психологии людей. Задача аферистов - ввести человека в экстремальное состояние, психологически надавить на него, создать ощущение, что надо очень срочно произвести какие-либо действия, иначе грозит неминуемая потеря своих денег, - поясняют в Банке России.

Как не стать жертвой? Быть настороже по отношению к незнакомцам, внимательно проверять все купюры, которые к вам попадают, а также созваниваться с родственниками при возникновении необычных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU