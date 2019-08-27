2019-08-27T13:55:27+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл московской «Звезде»

Первый из двух товарищеских матчей сложился для «ураганных» неудачно
Юрий КОЗЛОВ
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Вратарям "Бурана" во вчерашнем матче пришлось изрядно потрудиться.Вратарям "Бурана" во вчерашнем матче пришлось изрядно потрудиться.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Вечером 26 августа «Буран» провел один из двух спаренных товарищеских матчей с московской «Звездой» - фарм-клубом столичного ЦСКА. Учитывая то, что состав «ураганных» с недавних пор активно пополняется молодыми воспитанниками еще одного клуба КХЛ - ярославского «Локомотива», противостояние выглядело еще более любопытным.

Увы, в первом матче упорной борьбы не получилось. Юшкевич открыл счет, когда с начала игры прошло всего 25 секунд. Потом надолго наступило голевое затишье. Оно было прервано точным броском Антипова на 25 минуте после паса все того же Юшкевича. Совсем грустно стало, когда почти тут же Рыжков реализовал большинство. На 53 минуте Громов показал, что «ураганные» тоже умеют разыгрывать лишнего – 1:3. В конце матча «Буран» пошел ва-банк, сняли вратаря, выпустив шестого полевого, но получили только гол в пустые ворота. За секунду до финальной сирены отличился Силаев.

Второй матч со «Звездой» уже начался. О нем читайте в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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